Выращивала наркотики среди роз: на Херсонщине задержали наркодилершу

7 июня, 2018, 13:42

На Херсонщине полицейские задержали 53-летнюю женщину-наркодилера

Об этом сообщает пресс-служба ГУЧП в Херсонской области.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства женщины изъяли 300 мл экстракционного опия на 240 тысяч гривень, а также 160 кустов снотворного мака.

Женщина оказалась ранее судимой за сбыт наркотиков. Экстракционный опий в бутылках она прятала на территории своего домовладения в сливной трубе. А снотворный мак выращивала на приусадебном участке среди кустов роз и в теплице.

Правоохранители задокументировали факты сбыта женщиной экстракционного опия наркозависимым жителям Голопристанского района. Наркотики женщина закладывала в заблаговременно обусловленные места, а деньги за них покупатели приносили ей лично. Клиентура наркодилерки была постоянной, новым продавала опий лишь по рекомендации постоянных клиентов.

Все доказательства изъяты и направлены на исследование.

Женщина задержана. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.