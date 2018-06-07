Врачи разработали искусственную кровь, которая в течение 2 дней может заменять настоящую

7 июня, 2018, 17:52

Врачи из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе представили продукт Erythromer, который является синтетическим аналогом человеческой крови

Как пишет EnGadget, с его помощью человек не умрет от геморрагического шока (патологическое состояние организма, вызванное значительным уменьшением объема циркулирующей крови из-за кровотечения), пока его везут в больницу - заменитель сможет переносить кислород по организму человека до двух суток.

Несмотря на огромные успехи неотложной медицинской помощи за последние десятилетия, только в США 17 тыс. человек в год умирают от геморрагического шока.

Более того, каждый год дефицит запасов крови постоянно увеличивается. Кризис развивается не только в связи с отсутствием квалифицированных доноров крови, но и из-за опасности передачи инфекционных заболеваний через кровь. Кроме того, часто кровь больному необходима срочно, тогда как в неотложной медицинской помощи просто нет таких ресурсов.

Сегодня существуют только два частичных заменителя - рекомбинантный гемоглобин и перфторуглероди (ПФУ), однако у них есть большое количество побочных эффектов, среди которых токсичность или повреждение тканей.

Проект Erythromer - не заменитель крови, а элемент для переноса кислорода из одной части человеческого организма в другую. С его помощью человек будет жить, пока его не доставят в больницу и не найдут подходящего донора. Срок эксплуатации такого заменителя - до 48 часов.

Эритромер - это человеческий гемоглобин, полученный в виде порошка. Его можно хранить более 6 месяцев. При этом существует очень небольшой риск того, что через это вещество можно будет заразиться болезнями, передающимися через кровь. Сначала Эритромер разрабатывался в военных целях, однако теперь медики предполагают распространение вещества и вне предполагаемого назначения.

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