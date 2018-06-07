ВМС Украины расширили зону учений в Азовском море

7 июня, 2018, 22:34

ВМС Украины проведут артиллерийские стрельбы на определенных участках в северо-западной части Черного моря, в частности в районе острова Змеиный

Информацию об этом подтвердил начальник пресс-центра командования ВМС Украины Олег Чалик, информируют Крым.Реалии.

Ранее украинские моряки объявили о перекрытии трех участков в Азовском море. Таким образом, зону учений расширили.

Формально закрыть морской простор могут служащие Госгидрографии после заявки военных.

"Ситуация носит превентивный характер и не является новой, поскольку с 2015 года определенные участки Черного и Азовского морей закрыты для судоходства", - сказал Чалык.

По его словам, учения ВМС ВСУ не влияет на туристов. Перед началом стрельб необходимый участок тщательно проверяется.