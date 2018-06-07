В Славянске задержали пособницу оккупантов. Она работала на кухне и блокпосту
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
46-летнюю жительницу Славянска разоблачили участковые офицеры полиции.
Работу кухарки женщине предложили ее знакомые, которые уже были в "штате" НЗФ. Полицейские выяснили, что днем она обустраивала быт оккупантов на блокпосту, а ночью - несла службу на пропускном пункте.
После освобождения города от оккупации женщина скрывала свое криминальное прошлое. Наемница была уверена, что о ее деятельности, кроме "собратьев", которые сбежали в Донецк, никому не известно. На то время в городе был комендантский час и баррикады наемников на окраинах почти никто не пересекал.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК. санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.
Если бы задержанная сама обратилась в полицию и сдалась добровольно, то после определенной процедуры проверки на причастность к тяжким преступлениям, получила бы шанс на дальнейшую жизнь без привлечения.
- Напомним, 3 июня вблизи Марьинки Донецкой области военнослужащие одной из бригад из состава ООС задержали агента т.н. "ДНР".
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