В "Нафтогазе" рассказали, когда киевлянам могут дать горячую воду

7 июня, 2018, 10:35

В НАК "Нафтогаз" заявляют, что горячая вода в столичных квартирах может появиться уже 8 июня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

"Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ у нас нет", - заявляют в "Нафтогазе".

При этом пресс-служба компании приводит ст. 22 закона Украины "О теплоснабжении".

"В случае если субъекту хозяйствования предоставлен в пользование (аренду, концессию, управление и т. д) целостный имущественный комплекс (индивидуально определенное имущество) по выработке тепловой энергии, такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, которые возникли у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество (владел или пользовался им)", - говорится в законе.

В "Нафтогазе" подчеркивают, что ответственность за уплату долгов за газ должны взять на себя столичные власти.

"При всей любви к Киеву, власти города Киев по закону Украины и по справедливости должны нести ответственность за долги за газ компаний, которым она передает теплосети и которые потом получают от Нафтогаза газ для производства тепла для потребностей киевлян", - отмечают в компании.

Горячая вода может быть в киевских квартирах уже завтра. Могла быть еще вчера или месяц назад. Мы не требуем немедленного погашения долга за газ. Но киевская власть не хочет, чтобы был заключен договор, которого требует законодательство, а другого способа дать газ мы не имеем. pic.twitter.com/3milU4AYw0 — Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 7 июня 2018 г.