В Николаеве преступники расстреляли мужчину на рынке

7 июня, 2018, 08:53

Вечером 6 июня в Николаеве на одном из местных рикнів произошла стрельба, одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщают "Новости N".

Очевидцы происшествия рассказали, что они проходили по рынку и сначала услышали крики, после этого несколько выстрелов. Потом свидетели увидели окровавленного мужчину, за которым бежали несколько человек.

Вслед за этим раздалось еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Врачи оказали раненому первую помощь, после чего доставили в больницу. По предварительной информации, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работала полиция.