В Николаеве преступники расстреляли мужчину на рынке
7 июня, 2018, 08:53
Вечером 6 июня в Николаеве на одном из местных рикнів произошла стрельба, одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии
Об этом сообщают "Новости N".
Очевидцы происшествия рассказали, что они проходили по рынку и сначала услышали крики, после этого несколько выстрелов. Потом свидетели увидели окровавленного мужчину, за которым бежали несколько человек.
Вслед за этим раздалось еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны.
Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Врачи оказали раненому первую помощь, после чего доставили в больницу. По предварительной информации, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
На месте происшествия работала полиция.
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