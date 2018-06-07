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В Николаеве преступники расстреляли мужчину на рынке


фото: Новини N
Вечером 6 июня в Николаеве на одном из местных рикнів произошла стрельба, одного мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщают "Новости N".

Очевидцы происшествия рассказали, что они проходили по рынку и сначала услышали крики, после этого несколько выстрелов. Потом свидетели увидели окровавленного мужчину, за которым бежали несколько человек.

Вслед за этим раздалось еще несколько выстрелов. Раненый упал, а его преследователи разбежались в разные стороны.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь. Врачи оказали раненому первую помощь, после чего доставили в больницу. По предварительной информации, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работала полиция.

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