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В Киевраде произошли столкновения, когда обсуждали музей на Почтовой площади

Столкновения возникли сегодня на сессии Киеврады, где обсуждался вопрос создания музея на Почтовой площади и застройки на улице Львовской

В сессионный зал пришли как противники, так и защитники застройки, сообщает 44.ua.

После того, как депутаты не смогли расторгнуть договор с инвестором, который предлагал строительство торгового центра на Почтовой площади, присутствующие на сессии представители “Нацдружин” выломали двери в сессионный зал и заблокировали выход депутатов. Начались столкновения между собравшимися.

Фракция “Солидарность” вышла из помещения через черный ход. В зале остались представители “Свободы” и “Самопомощи”. Представители “Самопомощи” настаивали на прекращении договора с инвестором, оппоненты заявляли, что музеем на Почтовой площади должен заниматься именно инвестор.

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  • Напомним, 19 апреля Киевская городская рада в первом чтении проголосовала за создание музея на Почтовой площади. Тогда же под Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, которые в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.
  • Городской глава Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком площади Киеврада не может.

 

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