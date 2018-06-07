В Киевраде произошли столкновения, когда обсуждали музей на Почтовой площади

7 июня, 2018, 18:48

Столкновения возникли сегодня на сессии Киеврады, где обсуждался вопрос создания музея на Почтовой площади и застройки на улице Львовской

В сессионный зал пришли как противники, так и защитники застройки, сообщает 44.ua.

После того, как депутаты не смогли расторгнуть договор с инвестором, который предлагал строительство торгового центра на Почтовой площади, присутствующие на сессии представители “Нацдружин” выломали двери в сессионный зал и заблокировали выход депутатов. Начались столкновения между собравшимися.

Фракция “Солидарность” вышла из помещения через черный ход. В зале остались представители “Свободы” и “Самопомощи”. Представители “Самопомощи” настаивали на прекращении договора с инвестором, оппоненты заявляли, что музеем на Почтовой площади должен заниматься именно инвестор.