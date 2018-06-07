В Киевраде произошли столкновения, когда обсуждали музей на Почтовой площади
7 июня, 2018, 18:48
Столкновения возникли сегодня на сессии Киеврады, где обсуждался вопрос создания музея на Почтовой площади и застройки на улице Львовской
В сессионный зал пришли как противники, так и защитники застройки, сообщает 44.ua.
После того, как депутаты не смогли расторгнуть договор с инвестором, который предлагал строительство торгового центра на Почтовой площади, присутствующие на сессии представители “Нацдружин” выломали двери в сессионный зал и заблокировали выход депутатов. Начались столкновения между собравшимися.
Фракция “Солидарность” вышла из помещения через черный ход. В зале остались представители “Свободы” и “Самопомощи”. Представители “Самопомощи” настаивали на прекращении договора с инвестором, оппоненты заявляли, что музеем на Почтовой площади должен заниматься именно инвестор.
- Напомним, 19 апреля Киевская городская рада в первом чтении проголосовала за создание музея на Почтовой площади. Тогда же под Киевской городской государственной администрацией собрались около 50 активистов, которые в очередной раз требовали прекратить договор о застройке исторической территории Почтовой площади и Андреевского спуска.
- Городской глава Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком площади Киеврада не может.
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