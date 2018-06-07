В Киеве демонтировали троллей через Днепр, аттракцион был опасен

7 июня, 2018, 12:36

В Киеве демонтировали троллей возле Арки дружбы народов через Днепр из-за несоблюдения операторами правил безопасности

Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

Для демонтажа были две основные причины, сообщает нардеп.

Первая - это несоблюдение правил безопасности операторами, что привело к падению человека. Как оказалось, оператор заплатил травмированному мужчине, чтобы тот дал ложные показания по поводу своих повреждений. А именно - что он упал с дерева. Но в Facebook пользователи опубликовали фото, как с пострадавшего снимают оборудование аттракциона.

Кроме того, соответствующие службы неоднократно фиксировали жалобы от клиентов, которые зависали во время спуска.

Другой причиной является подготовка к строительству канатной дороги. Сейчас идет фаза проектирования и скоро начнутся строительные работы. Канатная дорога должна соединить Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.

Также владельцы не получили право на размещение атракциона на этот сезон. Поэтому троллей работал незаконно.