В Киеве демонтировали троллей через Днепр, аттракцион был опасен
Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.
Для демонтажа были две основные причины, сообщает нардеп.
Первая - это несоблюдение правил безопасности операторами, что привело к падению человека. Как оказалось, оператор заплатил травмированному мужчине, чтобы тот дал ложные показания по поводу своих повреждений. А именно - что он упал с дерева. Но в Facebook пользователи опубликовали фото, как с пострадавшего снимают оборудование аттракциона.
Кроме того, соответствующие службы неоднократно фиксировали жалобы от клиентов, которые зависали во время спуска.
Другой причиной является подготовка к строительству канатной дороги. Сейчас идет фаза проектирования и скоро начнутся строительные работы. Канатная дорога должна соединить Арку, Труханов остров и Почтовую площадь.
Также владельцы не получили право на размещение атракциона на этот сезон. Поэтому троллей работал незаконно.
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