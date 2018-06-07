В Конгресс США внесли резолюцию, напоминающую о преступлениях России в преддверии ЧМ-2018

7 июня, 2018, 07:54

На рассмотрение американского Конгресса внесли двухпартийную резолюцию по России, которая осуждает нарушение международных законов и отход от ценностей ФИФА

Все это происходит в преддверии Чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Голос Америки".

Соответствующую резолюцию внесли члены Палаты представителей Конгресса - республиканка из Флориды Илеана Рос-Лейтинен и демократ из Огайо Марси Каптур.

В резолюции напомнили о многочисленных нарушениях со стороны Кремля, в частности, о военной агрессии против Украины, пренебрежении правами человека и задержании политических активистов и журналистов.

По словам Каптур, резолюция должна показать сообществу, что в США не забыли о длительной российской кампании дезинформации, вмешательстве в выборы, нарушении прав человека и насилии в разных точках мира.

"Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций в отношении России с помощью наплыва туристов, который, скорее всего, пойдет на пользу только богатым олигархам - друзьям Путина", - подчеркнула Каптур.

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Рос-Лейтинен тем временем добавила, что эта резолюция должна заставить режим президента Владимира Путина ответить за свои действия.

"В тот момент, когда внимание мира будет сфокусировано на России, нам нужно... призывать ФИФА изменить свои правила, чтобы диктаторы больше не могли удостаиться чести проведения престижных мероприятий, которые создают для их клептократических режимов видимость законности", - подытожила республиканка.