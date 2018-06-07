В Днепре директора предприятия задержали на взятке в ресторане
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Директор предприятия получил указанную сумму от представителя судоходной компании, расположенной в Никополе.
В рамках уголовного производства установили, что за решение вопроса относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда фигурант требует от представителя судоходной компании взятку.
Злоумышленник отметил, что только он может повлиять на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины и помочь в этом вопросе.
Директора предприятия задержали в одном из ресторанов Днепра.
Сейчас фигурант задержан. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
- Напомним, правоохранители разоблачили чиновника "Укрзализныци" на получении 350 тысяч гривень "отката".
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