В Днепре директора предприятия задержали на взятке в ресторане

7 июня, 2018, 10:16

В Днепре правоохранители задержали чиновника на получении взятки в размере $12 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Директор предприятия получил указанную сумму от представителя судоходной компании, расположенной в Никополе.

В рамках уголовного производства установили, что за решение вопроса относительно согласования проектов землеустройства по организации и установлению границ земель водного фонда фигурант требует от представителя судоходной компании взятку.

Злоумышленник отметил, что только он может повлиять на должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Украины и помочь в этом вопросе.

Директора предприятия задержали в одном из ресторанов Днепра.

Сейчас фигурант задержан. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) УК.

Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.