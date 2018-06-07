Ушла из жизни режиссер Кира Муратова

7 июня, 2018, 07:13

В Одессе на 84-м году жизни умерла украинский режиссер Кира Муратова

Об этом сообщил украинский театральный критик Олег Вергелис в Facebook.

"Кира Муратова (1934 -2018). 2 часа назад ее не стало. И будто не стало Вселенной. Короткие встречи, Долгие проводы, Вечное возвращение. Гений. На душе и в Одессе - ночь. Царство небесное, вечная память", - написал Вергелис.

Муратова родилась в 1934 году в Румынии. В 1959 окончила режиссерский факультет ВГИКа. Жила и работала в Одессе, режиссерскую работу начала в 1962 году.

Ее фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг". Последней работой стал фильм Киры Муратовой «Вечное возвращение» - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа.



