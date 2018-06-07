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Украинцы вытащили из "бана" Facebook художника Ермоленко

Пользователи соцсети Facebook помогли вытащить из "бана" украинского художника Андрея Ермоленко, который создал выразительные иллюстрации ЧМ в России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам активистов, пользователи добились отмены "бана" в течение часа. Сам Ермоленко сразу поблагодарил всех неравнодушных.

Кроме благодарности, иллюстратор выложил на страницу новый плакат. На нем изображен президента России Владимир Путин вприсядку, под ним - гора из человеческих черепов. Художник дорисовал президенту фразу “Вы не можете меня остановить, сопляки”.

"Еще раз хочу вас поблагодарить! И выставляю свой новый плакат! Круто, когда художника боятся так, что банят", - подписал пост Ермоленко.

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