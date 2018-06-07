У Трампа похвастались, что Ким Чен Ын на коленях просил не отменять саммит США-КНДР
Об этом заявил адвокат американского руководителя Руди Джулиани, сообщает издание CBS News.
Он отметил, что после того, как в прошлом месяце президент отменил саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, последний "встал на колени" и попросил возобновить его.
Джулиани напомнил, как КНДР перед этим угрожала американским властям ядерной войной, из-за чего в США на то время решили отменить встречу.
"Мы сказали, что у нас не будет встречи на высшем уровне при таких обстоятельствах. Поэтому Ким Чен Ын стал на колени и попросил о саммите, и это именно то положение, в которое вы хотите его поставить", - подчеркнул Джулиани.
Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапурев 9 часов утра по местному времени. Местом проведения саммита станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
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