У Трампа похвастались, что Ким Чен Ын на коленях просил не отменять саммит США-КНДР

7 июня, 2018, 09:25

В администрации президента США Дональда Трампа говорят, что лидер КНДР Ким Чен Ын просил американскую сторону о возобновлении саммита с президентом

Об этом заявил адвокат американского руководителя Руди Джулиани, сообщает издание CBS News.

Он отметил, что после того, как в прошлом месяце президент отменил саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, последний "встал на колени" и попросил возобновить его.

Джулиани напомнил, как КНДР перед этим угрожала американским властям ядерной войной, из-за чего в США на то время решили отменить встречу.

"Мы сказали, что у нас не будет встречи на высшем уровне при таких обстоятельствах. Поэтому Ким Чен Ын стал на колени и попросил о саммите, и это именно то положение, в которое вы хотите его поставить", - подчеркнул Джулиани.

Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапурев 9 часов утра по местному времени. Местом проведения саммита станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса.

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