Тимошенко, Порошенко, Гриценко: появилось исследование электоральных настроений украинцев

7 июня, 2018, 18:24

Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS провел исследование "Социально-политическая ситуация в Украине, апрель-2018" относительно электоральных настроений украинцев

Результаты исследования обнародованы на сайте SOCIS.

Согласно данным исследования, в президентском рейтинге лидирует Юлия Тимошенко (8,9%), на втором месте Петр Порошенко (7,9%), на третьем - Анатолий Гриценко (7,7%), далее в рейтинге - Святослав Вакарчук (6,9%).

За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,9% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко - 7,9%. Поддержать кандидатуру главы партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы 7,7% опрошенных. За актера Владимира Зеленского и оппозиционера Юрия Бойко выразили желание проголосовать соответственно 6,9% и 6,5% респондентов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко набрал 5,7%, глава партии "За Жизнь" Вадим Рабинович - 4,6%, мэр Львова и глава "Взаимопомощи" Андрей Садовый - 2,3%. 14,4% опрошенных заявили, что не будут принимать участия в выборах, а 14% - выбрали вариант "другой кандидат". Кроме того, большинство опрошенных - 20,1% - отказались от ответа или сказали, что не знают, за кого голосовать.

В случае парламентских выборов в Верховную Раду прошли бы 7 партий: "Батькивщина" (10,7%), "Гражданская позіція" (8,3%), "Слуга Народа" (7,8%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,7%), "Оппозиционный блок" (7,1%), "За Жизнь" (5,3%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).

Опрос проводился 19-25 апреля путем интервьюирования респондентов по месту их проживания. Участие в исследовании приняли 3 тыс. лиц в возрасте от 18 лет.