Transparency International объяснила, что еще необходимо для создания антикоррупционного суда
Об этом в Facebook написал исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.
"Представительство глобальной сети подтверждает, что принятый закон соответствует Конституции Украины, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. Самое главное – международные эксперты получают ключевую роль в процессе отбора судей", - написал Юрчишин.
По его словам, Transparency International отмечает, что следующими шагами на пути к созданию в Украине независимого антикоррупционного судопроизводства должно стать еще несколько решений парламента и ВККС.
В частности, принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда, как того требует определенная Конституцией процедура формирования новых судов и внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы разъяснить порядок отбора и назначения судей в антикоррупционный суд.
Также необходимым условием является решение Высшей квалификационной комиссии судей об объявлении отбора кандидатов на должности судей и решения этой же комиссии о создании Общественного совета международных экспертов.
- Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 21 мая утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении. В первом чтении законопроект одобрили 1 марта.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
- Перед голосованием за закон депутаты также одобрили и последнюю поправку, которую было согласовано международными партнерами и президентом Петром Порошенко относительно общественного совета международных экспертов.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
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