Transparency International объяснила, что еще необходимо для создания антикоррупционного суда

7 июня, 2018, 19:17

Transparency International Ukraine поприветствовала принятие конституционным большинством Верховной Рады законопроекта №7440 "О Высшем антикоррупционном суде"

Об этом в Facebook написал исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

"Представительство глобальной сети подтверждает, что принятый закон соответствует Конституции Украины, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. Самое главное – международные эксперты получают ключевую роль в процессе отбора судей", - написал Юрчишин.

По его словам, Transparency International отмечает, что следующими шагами на пути к созданию в Украине независимого антикоррупционного судопроизводства должно стать еще несколько решений парламента и ВККС.

В частности, принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда, как того требует определенная Конституцией процедура формирования новых судов и внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы разъяснить порядок отбора и назначения судей в антикоррупционный суд.

Также необходимым условием является решение Высшей квалификационной комиссии судей об объявлении отбора кандидатов на должности судей и решения этой же комиссии о создании Общественного совета международных экспертов.