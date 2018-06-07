Супрун стала на защиту своего заместителя, который якобы пренебрежительно высказался об онкобольных

7 июня, 2018, 19:06

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала скандал с участием своего заместителя Александра Линчевского "охотой на ведьм"

Об этом говорится в сообщении врача в Facebook.

"Если мы рассматриваем вырванные из контекста слова, тогда слова всех чиновников можно рассматривать на дисциплинарной комиссии. Мы будем настаивать, чтобы слова Александра Линчевского были рассмотрены беспристрастно, объективно, без эмоций и лишь в отношении той ситуации, в контексте которой они были сказаны", - заявила Супрун.

И.о. министра назвала всю ситуацию абсурдной, как и предложение главы комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады использовать гомеопатию для лечения или слова члена этого же комитета, который называет чиновников фашистами в один голос с Кремлем.

"Больше всего жаль в этой истории время, которое мы теряем на отбивание от политических атак вместо того, чтобы строить новую систему здравоохранения", - подытожила она.

Супрун также предложила собственную хронологию развития событий.

15 мая состоялось заседание Счетной палаты по программе "Лечение граждан Украины за рубежом”. 1 июня в сети начали появляться отдельные фрагменты из стенограммы, с вырванными из контекста цитатами Александра Линчевского. Дальше информация разлетелась по СМИ.

5 июня Глава Счетной обнародовал информацию о 200 млн грн якобы неиспользованных средств МЗ по программе “Лечение за рубежом”, хотя на самом деле их было 20 млн грн.

7 июня дисциплинарный комитет публично заслушал полную аудиозапись с диалогом Александра Линчевского и участников заседания. Комиссия приняла решение предоставить аудио дополнительную экспертизу в научно-исследовательском институте судебных экспертиз. По мнению комиссии, окончательное решение должно основываться на экспертных заключениях, научной базе, поскольку вопросы морали и этики не регулируются законом.

Премьер-министр дал поручение проанализировать, нарушил Александр Линчевский этические нормы в той беседе, или нет.

Еще 4 июня заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский извинился за неудачно использованное высказывание о неэффективном лечение онкобольных за рубежом.