Strong Europe Tank Challenge: как украинцы показали себя за три дня соревнований

7 июня, 2018, 15:32

За первые три дня Strong Europe Tank Challenge украинские танкисты показали себя в наступательных и оборонительных операциях

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

На полигоне учебного центра командование подготовки 7 Армии США, Графенвер, Федеративная Республика Германия, украинский танковый взвод из состава 14 отдельной механизированной бригады стартовал на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 2018 с "наступательной операции".

Украинская команда в первый день соревнований выполняла этап "танковый взвод в наступлении". По условиям упражнения, для главной пушки было 24 цели - как не подвижные, так и подвижные. В ходе наступления взвод должен был выполнить ряд обязательных маневров. В частности, необходимо было обнаружить минное поле, отмеченное белой линией.

Далее совершить обходной маневр и продолжить атаку с другого направления. Следующее задание - захватить укрепленную высоту, после чего отбить контр атаку противника. Затем по условиям соревнований взвод оставляет занятые позиции, чтобы не попасть под условный удар артиллерии. Завершающий этап - повторная атака указанной высоты.

К сожалению, эта дисциплина была не очень удачной для наших танкистов. Тактические действия украинцев организаторы оценили почти в максимальное количество баллов. Однако технические неполадки помешали качественной стрельбе. Таким образом, в итоге удалось набрать лишь 208 баллов. Однако, впереди еще 12 этапов и есть все шансы отыграть потерянные пункты.

Уже на следующий день, 6 июня, украинская команда проходила этапы из оценки тактической обстановки, определения дальности к цели, стрельбе из пистолета и распознавания целей.

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Во время оценки тактической обстановки необходимо было провести визуальную разведку сил и средств противника, закрепившегося в имитационном городке. Обнаружить его вооружение, количество личного состава, посты и тому подобное.

Каждый экипаж наблюдал со своего направления и докладывал командиру взвода, который должен был свести все доклады в единую картину. Сложность задачи заключалась в том, что личный состав противника во время упражнения перемещался по городку, продолжал устанавливать препятствия и менял укрытие.

Вторым упражнением было определение дальности оптическим методом. Это упражнение имитирует отказ дальномера в танке и во время него экипажу необходимо определить дистанцию к цели. Каждая цель демонстрировалась лишь 20 секунд, и за это время необходимо было не только ее обнаружить, но и распознать, чтобы потом, пользуясь заданными величинами высоты и длины, вычислить расстояние по формуле тысячных.

Еще одним упражнением было распознавание целей. Двигаясь по заданному маршруту, танкисты отыскивали расставленные цели и распознавали их тип. Цели имитировали различную вражескую технику - от БМП до вертолета. Вновь, как и во время оценки тактической обстановки, наблюдения вели все экипажи одновременно, а общий доклад делал командир взвода.

Наиболее динамичным этапом соревнований сегодня выдалась скоростная стрельба. По условиям упражнения выполняли стрельбу из различных положений - стоя, с колена, лежа и с танка. Нужно быстро поразить мишени и переместиться на другую позицию.

Добежав до первого танка, нужно было поразить 6-ю выстрелами две бумажные мишени, набрав как можно больше очков, после чего взять короба с патронами, добежать до позиции стрельбы лежа, и уже оттуда доставить патроны на второй танк. Из второго танка необходимо поразить последнюю бумажную мишень 5ма выстрелами.

При выполнении упражнения учитывается как результативность стрельбы, так и время прохождения. Упражнение имитирует ведение огня в условиях стресса в движении и требует от военнослужащего не только хорошей физической подготовки и умения быстро перезаряжать оружие и стрелять из него, но и определенной психологической устойчивости к стрессу.

Важно понимать, что во время соревнований разные команды одновременно выполняют упражнения на различных участках. Например, одна команда проходит полосу препятствий, вторая в это время отрабатывает оборону, а третья стреляет из пистолетов.

Поскольку за каждое упражнение можно заработать разное максимальное количество баллов от 50 до 500, то до момента, когда все команды не выполнят полную программу соревнований, будет невозможно сказать, какая команда вырвалась в лидеры, или наоборот отстала. Таким образом во время соревнований поддерживается спортивный азарт среди участников и до последнего сохраняется интрига для болельщиков.

Третий же день соревнований украинская команда проходила этап "танковый взвод в обороне". По условиям соревнований, танкисты двойками зашли с флангов к врагу, что наступает, уничтожив с ходу несколько целей, и перешли в оборону на первом рубеже.

После отражения наступления противник применил артиллерию и заставил танкистов отойти на запасные позиции. Там, уничтожив цели и остановив продвижение врага, танковый взвод 14 отдельной механизированной бригады снова выдвинулся вперед, довершивши разгром противника.

Всего на этом этапе было 28 целей для пушки танка и несколько для пулемета. Украинские танкисты уничтожили 21 цель типа танк и БМП.

Следует заметить, что из-за технических неисправностей с оборудованием полигона, некоторые цели не падали при попадании и были поражены нашими танкистами дважды. Кроме того, 4 цели находились на расстоянии более 2000 метров и в настоящее время ни одна из команд не попала в цель.