Сталлоне назвал Ломаченко сверхъестественным боксером

7 июня, 2018, 11:23

Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне пообедал с Василием Ломаченко и назвал его самым сверхъестественным боксером за последние 50 лет

Совместное фото с украинцем Сталлоне выложил в Instagram.

"Был на обеде с лучшим в мире боксером. Украинский суперчемпион Василий Ломаченко. Вы никогда не должны пропускать его бои, поскольку он самый сверхъестественный боксер за последние полвека, настоящая боевая машина. Совершенно невероятно наблюдать за ним", - написал Сталлоне.