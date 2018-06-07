Сталлоне назвал Ломаченко сверхъестественным боксером
7 июня, 2018, 11:23
Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне пообедал с Василием Ломаченко и назвал его самым сверхъестественным боксером за последние 50 лет
Совместное фото с украинцем Сталлоне выложил в Instagram.
"Был на обеде с лучшим в мире боксером. Украинский суперчемпион Василий Ломаченко. Вы никогда не должны пропускать его бои, поскольку он самый сверхъестественный боксер за последние полвека, настоящая боевая машина. Совершенно невероятно наблюдать за ним", - написал Сталлоне.
Had a great lunch with absolutely the best POUND OF POUND fighter in the world today! The Ukrainian super champion VASILY LOMACHENKO , you should never missed one of his fights because he is truly the most super natural boxer in the last half century, truly a born fighting machine! Absolutely amazing to watch!
- Ломаченко встретился со Сталлоне в США, где ему сделали операцию на плече, из-за которой он пропустит полгода.
- Украинец травмировался в поединке против Хорхе Линареса, в котором он отобрал у венесуэльца титул чемпиона мира WBA в легком весе.
- После операции Ломаченко в больнице посетил другой голливудский звездный актер - Арнольд Шварценеггер.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-