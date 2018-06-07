Собаки с лишним весом ведут себя так же, как люди с ожирением, - исследование

7 июня, 2018, 16:45

Собаки с ожирением ведут себя, как люди с такой же болезнью

Материал опубликован в Royal Society Open Science.

Такие собаки едят больше калорийной пищи, чем животные с нормальным весом, и более чувствительны к вознаграждению. По мнению авторов, собаки с лишним весом могут стать отличной моделью для изучения причин и последствий ожирения.

Как и у людей, ожирение у собак в развитых странах становится серьезной проблемой. От 39 до 59 процентов собак в европейских странах, Австралии и США страдают ожирением.

Основными факторами, которые влияют на появление лишнего веса, исследователи называют генетическую предрасположенность, кастрации животных и неправильный рацион.

Кроме того, было показано, что возникновение лишнего веса чаще встречается у охотничьих собак и реже - у сторожевых и пастушьих.

Но поведение собак, которое способствует перееданию и набору веса, до сих пор практически не исследовалось. Тем временем исследования больных ожирением людей показывают, что переедание связано со слабым фокусом внимания и тормозным контролем, а также с когнитивными предубеждениями, например, любовью к нездоровой пище и уверенностью, что пища может быть наградой за "правильное" поведение.

Венгерские и итальянские этологи ( ззологи, изучающие поведение животных) под руководством Петера Понгача (Péter Pongrácz) из Будапештского университета решили изучить поведение собак, страдающих ожирением и сравнить его с поведением животных с нормальным весом.

В исследовании принимали участие 43 собаки охотничьих пород, склонные к ожирению - ретриверы, лабрадоры и бигли, и 48 пастушьих собак - бордер-колли и муди.

16 из подопытных животных имели лишний вес. Исследователи выясняли, будут ли собаки охотничьих пород и собаки с лишним весом считать еду вознаграждением и бросаться за ней быстрее, чем пастушьи собаки.

Также ученые проверяли, будут ли охотничьи собаки и собаки с лишним весом менее капризными и переборчивыми в еде, чем пастушьи, и будут ли они есть все, что им предложат.

Учеными было проведено 2 серии экспериментов. В одной собакам предлагали выбирать между двух мисок с неизвестным им содержанием.

В первой были не слишком вкусные для собак морковь или апельсин, а содержимое второй постоянно варьировалось: иногда она была пустой, иногда в ней были кусочки собачьего корма.

Во время эксперимента один из исследователей указывал пальцем на миску с невкусной едой, а другой в это время держал пса. Затем руку убирали, собаку выпускали и она выбирала какую-то из мисок. Содержимое миски показывали животному только тогда, когда она делала выбор.

С каждым животным провели по 10 экспериментов, и если собака ела один и тот же корм семь и более раз, фиксировалось, что он является для нее самым желанным.

Считалось, что собаки с избыточным весом могут оказаться менее прихотливы и будут есть даже невкусную еду.

Эксперимент с предоставлением собаке выбора. а. Экспериментатор указывает на миску с менее привлекательной для собаки пищей. Пока экспериментатор показывает на миску, его помощник держит собаку; с, d. Экспериментатор перестает указывать на миску, после этого собаку выпускают и она выбирает.

Во время второй серии экспериментов ученые не оправдывали ожидания животных. Сначала их тренировали, показывая миску с кормом, которая стоит в одном углу комнаты, и пустую миску в другом.

Собаку приводили в комнату, где стояли миски, отпускали и следили за тем, сколько времени проходило, пока собака подходила к миске. Потом их меняли местами, и животное, которое считало, что бежит к миске с едой, обнаруживало ее пустой.

Одну миску ставили посередине комнаты, то есть в таком положении, чтобы собака не понимала, будет ли в миске еда или нет. Исследователи считали, что собаки с избыточным весом будут быстрее добегать к миске, независимо от ее содержания.

С другой стороны, они могли проявлять осторожность и не бежать к емкости с неизвестной наградой.

Оказалось, что собаки с избыточным весом вели себя так же, как люди с этой проблемой. Они предпочли калорийную пищу (p <0,047), даже когда экспериментатор указывал на другую миску. Так же вели себя и бигли (охотничьи собаки) (p <0,016). То есть склонные к ожирению животные не ели все без разбора, а были придирчивы в выборе еды. В то же время животные с избыточным весом (р <0,001) и охотничьи собаки (р <0,015) реже, чем пастушьи, подходили к "подозрительной" миске, в которой еда могла быть, а могло ее и не оказаться.

Ученые делают вывод, что собаки могут быть подходящей моделью для изучения поведенческих причин возникновения ожирения из-за похожих поведенческих реакций с людьми с лишним весом.

Такие люди тоже часто предпочитают калорийную (сладкую и жирную) пищу и сомневаются, стоит ли тратить время на задачи с неизвестным вознаграждением.

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