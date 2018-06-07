Швеция разрешила строительство "Северного потока-2"
7 июня, 2018, 17:35
Правительство Швеции разрешило строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне
Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, передает Sveriges Radio.
По словам чиновника, правительство не могло отказать руководству "Северного потока-2". В шведской экономической зоне будет находиться более 50 км газопровода.
Ранее министр обороны страны Питер Хуклтквист заявил, что несмотря на программу действий армии, таможни, береговой охраны и полиции, которая должна обеспечить прозрачность проекта, есть конфиденциальные детали, которые он не может узнать. По его мнению, из-за этого могут осуществляться много различных видов действий.
Глава вооруженных сил Швеции Микаэль Биден критиковал проект за открытие доступа к шведским портам.
- Напомним, в ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
- Финляндия разрешила России строить "Северный поток-2".
- США предлагают Европе газ вместо российского "Северного потока-2".
- Глава МИД Германии в Москве подтвердил правительственную поддержку "Северного потока-2".
- Меркель пообещала учесть интересы Украины после запуска Северного потока-2.
- Акции первого и второго "Северных потоков" могут арестовать.
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