Швеция разрешила строительство "Северного потока-2"

7 июня, 2018, 17:35

Правительство Швеции разрешило строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне

Об этом заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, передает Sveriges Radio.

По словам чиновника, правительство не могло отказать руководству "Северного потока-2". В шведской экономической зоне будет находиться более 50 км газопровода.

Ранее министр обороны страны Питер Хуклтквист заявил, что несмотря на программу действий армии, таможни, береговой охраны и полиции, которая должна обеспечить прозрачность проекта, есть конфиденциальные детали, которые он не может узнать. По его мнению, из-за этого могут осуществляться много различных видов действий.

Глава вооруженных сил Швеции Микаэль Биден критиковал проект за открытие доступа к шведским портам.