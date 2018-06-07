СБУ освободила из плена студента, который развесил в оккупированном Луганске флаг Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Правоохранители установили, что уроженец Луганщины в 2017 году вместе с родителями уехал во временно неподконтрольный украинской власти Луганск для решения имущественных вопросов.
Во время пребывания в городе парень совместно с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.
Юношей задержали участника незаконных вооруженных формирований и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения. При этом украинских пленников допрашивали представители так называемого "МГБ ЛНР", которые применяли к ним меры психологического и физического давления.
Вследствие эффективной оперативной комбинации сотрудники СБ Украины незаконно вывели задержанного юношу на подконтрольную украинской власти территорию и вернули в Винницу.
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