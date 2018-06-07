Сборная Украины выпала из топ-30 рейтинга ФИФА
7 июня, 2018, 12:13
В новом рейтинге ФИФА сборная Украины по футболу ухудшила позиции
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Команда Андрея Шевченко опустилась с 30-го на 35-е место. Украинцев в мировой квалификации опережает один из будущих соперников по Лиге наций - Словакия, которая идет 28-й. Другой оппонент нашей сборной по новому турниру УЕФА - Чехия - 46-я.
В верхней части рейтинга ФИФА изменений не произошло - лидирует Германия, следом за ней идут Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина.
- 31 мая в швейцарской Женеве сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью 0:0 с Марокко, а 3 июня во французском Эвиане победила Албанию - 4:1.
- Андрей Шевченко заявил, что национальную команду покинул испанец Рауль Рианчо, который предыдущие два года работал ассистентом главного тренера.
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