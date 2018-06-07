Руководство Одесского порта подозревают в махинациях с судовой краской на 15 млн.грн

7 июня, 2018, 13:26

Директор ООО "Сиопласт" Наталья Тараненко подозревает руководство ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП) в махинациях с закупками судовой краски на 15 млн.грн

Об этом говорится в её письме на имя начальника администрации ОМТП Игоря Ткачука.

Автор письма изучила тендерные закупки порта, начиная с 2016 года, и обнаружила, что оптовые партии судовой краски торговой марки Hempel закупались по 855 грн./литр, тогда как розничная рыночная цена такой краски составляет 250-270 грн./литр.

Кроме того, Наталья Тараненко обращает внимание еще на три факта. Количество краски, которое ОМТП закупает через систему электронных торгов, значительно превышает реальные потребности портофлота. Закупки проводятся через фирмы-посредники без участия официального дистрибьютора ТМ Hempel в Украине. А продукция Hempel не ввозилась на таможенную территорию Украины в объемах, предусмотренных тендерными закупками.

Наталья Тараненко делает вывод, что должностными лицами Одесского порта и ряда частных компаний "организована преступная схема хищения средств государственного предприятия в особо крупных размерах и поставок на предприятие контрафактной продукции".

Указанные материалы автор письма планирует направить в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Национальную полицию, Счетную палату, прокуратуру, а также в СМИ.

ООО "Сиопласт" - один из крупнейших поставщиков лакокрасочных материалов в Украину. Компания работает напрямую с ведущими мировыми производителями красок.

Напомним, Прокуратура Одесской области уже ведет досудебное расследование против должностных лиц ОМТП в рамках "буксирного дела". По данным издания "Зеркало недели", руководители Одесского порта подозреваются в нанесении убытков государству на сумму минимум 3-4 млн.грн через фирмы "Экофлот" и "Укрфлот-сервис". Этим фирмам порт сдавал в аренду буксиры по существенно заниженным арендным ставкам, а прибыль от работы этих буксиров получали учредители фирм, близкие к руководству ОМТП.