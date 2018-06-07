Россия поставила вдоль границы с Украиной четыре ракетные бригады с “Искандерами”, – Турчинов

7 июня, 2018, 16:52

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия в течение последних двух лет расстроила мощную военную инфраструктуру вдоль границ с Украиной, стянула войска и четыре ракетные бригады

Об этом Турчинов заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, сообщает УНИАН.

"Где находятся основные силы (врага)? К большому сожалению, в течение последних двух лет построена самая мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы, и российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, бригадами, дивизиями, а армиями", - сказал он.

По его словам, основная ударная сила действует на востоке – это 8-я армия южного военного округа ВС РФ. В резерве этой армии находятся 49-я и 58-я армии южного военного округа. На юге над Украиной "нависает" 20-я армия Западного военного округа ВС РФ и в резерве они имеют 1-ю танковую армию.

"Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают две – 6-и и 4-и армии военно-воздушных сил РФ. Вдоль наших границ расположены четыре ракетные бригады, которые имеют на своем вооружении мощные, современные ракетные комплексы «Искандер». С-400, расположенные в Крыму могут уничтожать воздушные силы практически по всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в Украине", - отметил Турчинов.