Россия поставила вдоль границы с Украиной четыре ракетные бригады с “Искандерами”, – Турчинов
Об этом Турчинов заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве, сообщает УНИАН.
"Где находятся основные силы (врага)? К большому сожалению, в течение последних двух лет построена самая мощная военная инфраструктура вдоль нашей границы, и российское военно-политическое руководство оперирует против Украины не батальонами, бригадами, дивизиями, а армиями", - сказал он.
По его словам, основная ударная сила действует на востоке – это 8-я армия южного военного округа ВС РФ. В резерве этой армии находятся 49-я и 58-я армии южного военного округа. На юге над Украиной "нависает" 20-я армия Западного военного округа ВС РФ и в резерве они имеют 1-ю танковую армию.
"Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают две – 6-и и 4-и армии военно-воздушных сил РФ. Вдоль наших границ расположены четыре ракетные бригады, которые имеют на своем вооружении мощные, современные ракетные комплексы «Искандер». С-400, расположенные в Крыму могут уничтожать воздушные силы практически по всей территории нашей страны. Ракетные бригады могут наносить удары по любой точке, расположенной в Украине", - отметил Турчинов.
- Ранее сообщалось, что Минобороны России готовится к постоянному размещению в Калининградской области оперативно-тактических ракет "Искандер-М".
- "Искандер" — семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами «Искандер-М» — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной). Существует модификация для пуска крылатых ракет с максимальной дальностью до 2500 км, что нарушает условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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