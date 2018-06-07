Рада не будет рассматривать постановление о запрете трансляции ЧМ-2018 в Украине
7 июня, 2018, 20:14
Верховная Рада не внесла в повестку дня постановление о запрете трансляции ЧМ-2018, что будет происходить в России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За это решение проголосовали только 142 народных депутата из 226 необходимых.
Постановление предусматривало признание трансляции в Украине ЧМ-2018 и мероприятий, связанных с ним, "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины".
Следующая пленарная неделя работы Рады приходится на время, когда ЧМ-2018 уже будет происходить.
- Чемпионат мира по футболу 2018 состоится с 14 июня по 15 июля в России.
- Тем временем вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко призвала украинских фанатов отказаться от Чемпионов мира по футболу в России из-за угрозы жизни.
- В мае стало известно, что права на трансляцию ЧМ-2018 получили телеканалы "НТН" и "Интер".
- Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады одобрил запрет трансляции ЧМ-2018 в Украине.
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