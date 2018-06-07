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Рада не будет рассматривать постановление о запрете трансляции ЧМ-2018 в Украине

Верховная Рада не внесла в повестку дня постановление о запрете трансляции ЧМ-2018, что будет происходить в России

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За это решение проголосовали только 142 народных депутата из 226 необходимых.

Постановление предусматривало признание трансляции в Украине ЧМ-2018 и мероприятий, связанных с ним, "нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины".

Следующая пленарная неделя работы Рады приходится на время, когда ЧМ-2018 уже будет происходить.

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