"УЗ" запустила продажу билетов на долгожданный поезд, который везет к Черному морю
7 июня, 2018, 09:58
Сегодня в Украине началась продажа билетов на поезд сообщением "Сумы - Одесса", который начнет курсировать в эту субботу
Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
Он отметил, что этот поезд соединит областной центр Сумы с Винницей и Одессой, а также обеспечит перевозки пассажиров со станции Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары к побережью Черного моря.
"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением "Сумы - Одесса". Он будет курсировать с 9 июня", - подчеркнул Кравцов.
- Накануне "Укрзализныця" назначила пять дополнительных поездов в одесском направлении на летний период.
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