"УЗ" запустила продажу билетов на долгожданный поезд, который везет к Черному морю

7 июня, 2018, 09:58

Сегодня в Украине началась продажа билетов на поезд сообщением "Сумы - Одесса", который начнет курсировать в эту субботу

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он отметил, что этот поезд соединит областной центр Сумы с Винницей и Одессой, а также обеспечит перевозки пассажиров со станции Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары к побережью Черного моря.

"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением "Сумы - Одесса". Он будет курсировать с 9 июня", - подчеркнул Кравцов.