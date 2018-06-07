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"УЗ" запустила продажу билетов на долгожданный поезд, который везет к Черному морю


фото: 5.ua
Сегодня в Украине началась продажа билетов на поезд сообщением "Сумы - Одесса", который начнет курсировать в эту субботу

Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он отметил, что этот поезд соединит областной центр Сумы с Винницей и Одессой, а также обеспечит перевозки пассажиров со станции Белополье, Ворожба, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Бровары к побережью Черного моря.

"С сегодняшнего дня в продаже билеты на долгожданный поезд сообщением "Сумы - Одесса". Он будет курсировать с 9 июня", - подчеркнул Кравцов.

 

 

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