 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Народный фронт" единодушно поддерживает законопроект об Антикоррупционном суде, - Яценюк

В четверг, 7 июня, на заседании фракции "Народный фронт" было единогласно принято решение о поддержке закона об Антикоррупционном суде

Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV.

Яценюк отметил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Он сообщил, что ночью была найдена формулировка, которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Яценюк.

Отвечая на вопрос по поводу этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, Яценюк отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет Президент".

Политик подчеркнул, что формулировка не должна противоречить Конституции.

"Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - добавил Яценюк.

  • Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
  • На тот момент комитет Рады не определился по поводу двух положений законопроекта, в частности в отношении ключевого - права вето международных экспертов во время назначения судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
  • Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
  • Петр Порошенко представил парламенту поправку к законопроекту об Антикоррупционном суде, которая была согласована с международными партнерами.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

7 июня, 2018 четверг

6 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать