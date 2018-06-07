"Народный фронт" единодушно поддерживает законопроект об Антикоррупционном суде, - Яценюк
Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV.
Яценюк отметил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Он сообщил, что ночью была найдена формулировка, которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями.
"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Яценюк.
Отвечая на вопрос по поводу этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, Яценюк отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет Президент".
Политик подчеркнул, что формулировка не должна противоречить Конституции.
"Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - добавил Яценюк.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- На тот момент комитет Рады не определился по поводу двух положений законопроекта, в частности в отношении ключевого - права вето международных экспертов во время назначения судьи Высшего антикоррупционного суда.
- Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
- Петр Порошенко представил парламенту поправку к законопроекту об Антикоррупционном суде, которая была согласована с международными партнерами.
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