"Народный фронт" единодушно поддерживает законопроект об Антикоррупционном суде, - Яценюк

7 июня, 2018, 12:49

В четверг, 7 июня, на заседании фракции "Народный фронт" было единогласно принято решение о поддержке закона об Антикоррупционном суде

Об этом сообщил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает Еспресо.TV.

Яценюк отметил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Он сообщил, что ночью была найдена формулировка, которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционный суд, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Яценюк.

Отвечая на вопрос по поводу этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, Яценюк отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет Президент".

Политик подчеркнул, что формулировка не должна противоречить Конституции.

"Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - добавил Яценюк.