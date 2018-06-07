"ЛНР" ввела ввозные пошлины на пиво, произведенное в "ДНР"

7 июня, 2018, 19:37

"Власти" оккупированной части Луганщины ("ЛНР") ввели ввозные пошлины на пиво, произведенное в оккупированной части Донецкой области ("ДНР")

Об этом говорится в постановлении “совета министров "ЛНР”.

Отмечается, что предыдущее постановление, которое касается таможенных барьеров между “ДНР” и “ЛНР”, дополняется пунктом о пошлине на донецкое пиво.

“Установить, что ввозная пошлина на пиво солодовое, произведенное в “Донецкой народной республике”, взимается в размере 5% от таможенной стоимости товара”, – говорится в постановлении.

Как известно, между двумя оккупационными образованиями на Донбассе существует таможенный контроль. При этом в феврале 2018 года главари двух группировок объявляли о намерении создать общее таможенное пространство.