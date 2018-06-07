Пожар в Чернобыле тушат третий день: в ГСЧС рассказали о радиационном фоне
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 8 часов утра продолжается тушение отдельных очагов огня на общей площади около 1,5 га.
При этом вчера, в шесть вечера, пожар был локализирован на общей площади около 2 га. Сейчас к тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек.
"Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 69 сбросов (318 тонн), из них самолетами АН-32П произведено 30 сбросов воды (240 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 39 сбросов воды (78 тонн)", - подчеркнули в ведомстве.
Тем временем радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности:
- в городе Киеве радиационный фон составляет 12 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).
- в городе Чернобыле радиационный фон составляет 31 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч).
- на промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).
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5 июня стало известно, что в зоне отчуждения ЧАЭС загорелась сухая трава, огонь распространился и на местные леса. По состоянию на вечер того дня спасатели устранили угрозу распространения пожара за пределы Чернобыльской зоны. По состоянию на 21:00 площадь пожара отдельными очагами составляла около 6 гектаров.
- Утром 6 июня в зоне отчуждения продолжались мероприятия по ликвидации отдельных очагов пожара на общей площади около 5 га.
- По состоянию на 13:00 6 июня спасателям удалось локализовать площадь пожара в Чернобыльской зоне с 12 до 3 гектаров.
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