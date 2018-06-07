7 июня, 2018, 10:28

Президент Петр Порошенко сегодня представит в Верховной Раде поправку к закону об Антикоррупционном суде, которая была согласована с международными партнерами

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила представитель президента в парламенте, депутат от БПП Ирина Луценко, сообщает Еспресо.TV.

Она отметила, что Порошенко сегодня должен выступить с трибуны Рады и внесет правку, которую в 5 часов утра согласовали вместе с международными партнерами, которые принимали участие в том, чтобы она отвечала всем договоренностям и нормам.

"И чтобы она (поправка, - ред.) не выходила за рамки суверенного права Украины через украинскую конституцию избирать суды и специализированные суды, в том числе", - подчеркнула Луценко.

Она добавила, что поправка была полностью согласована, она ранее озвучивалась и президентом, и представителями Венецианской комиссии.

Около 11 часов Порошенко прибыл в парламент, чтобы обсудить указанную поправку.

Говоря о законопроекте с трибуны Рады, он отметил, что большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов, она задевала несколько вопросов. В частности, каким образом эта панель, обеспечив свою функцию по доверию и прозрачности, в то же время не будет нарушать суверенитет и соответствовать Конституции Украины.

"Тот вариант, который был предложен комитетом, полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, и в то же время полностью соответствует законам и Конституции Украины", - сказал Порошенко.

В свою очередь, глава Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что поправки относительно общественного совета международных экспертов сейчас будут оценены Комитетом Рады по вопросам правовой политики.

Такми образом, парламент пошел на 30-минутный перерыв, чтобы Комитет мог согласовать позицию по поправкам. Голосование за законопроект о Антикоррупционном суде начнется в 11:30.