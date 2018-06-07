Антикоррупционный суд: Правку по международным экспертам согласовали с партнерами, - Порошенко
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила представитель президента в парламенте, депутат от БПП Ирина Луценко, сообщает Еспресо.TV.
Она отметила, что Порошенко сегодня должен выступить с трибуны Рады и внесет правку, которую в 5 часов утра согласовали вместе с международными партнерами, которые принимали участие в том, чтобы она отвечала всем договоренностям и нормам.
"И чтобы она (поправка, - ред.) не выходила за рамки суверенного права Украины через украинскую конституцию избирать суды и специализированные суды, в том числе", - подчеркнула Луценко.
Она добавила, что поправка была полностью согласована, она ранее озвучивалась и президентом, и представителями Венецианской комиссии.
Около 11 часов Порошенко прибыл в парламент, чтобы обсудить указанную поправку.
Говоря о законопроекте с трибуны Рады, он отметил, что большая дискуссия происходила вокруг панели международных экспертов, она задевала несколько вопросов. В частности, каким образом эта панель, обеспечив свою функцию по доверию и прозрачности, в то же время не будет нарушать суверенитет и соответствовать Конституции Украины.
"Тот вариант, который был предложен комитетом, полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, и в то же время полностью соответствует законам и Конституции Украины", - сказал Порошенко.
В свою очередь, глава Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что поправки относительно общественного совета международных экспертов сейчас будут оценены Комитетом Рады по вопросам правовой политики.
Такми образом, парламент пошел на 30-минутный перерыв, чтобы Комитет мог согласовать позицию по поправкам. Голосование за законопроект о Антикоррупционном суде начнется в 11:30.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Тогда Комитет Рады не определился в отношении двух положений законопроекта, в том числе по поводу ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
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