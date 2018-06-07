Порошенко считает принятие Антикоррупционного суда личной победой

7 июня, 2018, 14:07

Петр Порошенко назвал принятие закона об Антикоррупционном суде личной победой как президента Украины

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Дорогой украинский народ. Это есть победа. Победа украинского народа. Моя победа в качестве президента Украины. Победа украинского Парламента во главе с Андреем Парубием. Победа украинского Правительства во главе с Владимиром Гройсманом. И победа каждого народного депутата из 315, которые проголосовали за президентский законопроект, который дал зеленый свет для Антикоррупционного суда в Украине", - заявил Порошенко.

По его словам, сейчас Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры. Президент также заверил, что ни в одной стране мира не существует столь решительных антикоррупционных актов.

"Антикоррупционный суд с таким уровнем защиты, с таким уровнем эффективности мы должны сделать как можно скорее. Некоторые меня критиковали, когда я обратился с просьбой завершить процедуру создания Антикоррупционного суда уже в 2018 году. Это не обещание, это наше общее дело”, - добавил президент.

Он также обратился к Правительству и Министерству финансов, чтобы открыть финансирование для создания Антикоррупционного суда. По словам Порошенко, международные организации должны как можно быстрее предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в международный совет экспертов.

"Я хочу обратиться к кандидатам на должности Антикоррупционного суда, которые представляют народ Украины. Не бойтесь участвовать в конкурсе, служите Украине, обеспечьте функционирование эффективного и независимого Антикоррупционного суда. Из-за вашего безразличия это может не произойти", - призвал президент.

Порошенко назвал 7 июня историческим днем и поблагодарил парламент за подарок к четвертой годовщине его президентства.