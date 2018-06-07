Порошенко считает принятие Антикоррупционного суда личной победой
Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
"Дорогой украинский народ. Это есть победа. Победа украинского народа. Моя победа в качестве президента Украины. Победа украинского Парламента во главе с Андреем Парубием. Победа украинского Правительства во главе с Владимиром Гройсманом. И победа каждого народного депутата из 315, которые проголосовали за президентский законопроект, который дал зеленый свет для Антикоррупционного суда в Украине", - заявил Порошенко.
По его словам, сейчас Украина завершила формирование антикоррупционной инфраструктуры. Президент также заверил, что ни в одной стране мира не существует столь решительных антикоррупционных актов.
"Антикоррупционный суд с таким уровнем защиты, с таким уровнем эффективности мы должны сделать как можно скорее. Некоторые меня критиковали, когда я обратился с просьбой завершить процедуру создания Антикоррупционного суда уже в 2018 году. Это не обещание, это наше общее дело”, - добавил президент.
Он также обратился к Правительству и Министерству финансов, чтобы открыть финансирование для создания Антикоррупционного суда. По словам Порошенко, международные организации должны как можно быстрее предложить Высшей квалификационной комиссии судей соответствующих кандидатов в международный совет экспертов.
"Я хочу обратиться к кандидатам на должности Антикоррупционного суда, которые представляют народ Украины. Не бойтесь участвовать в конкурсе, служите Украине, обеспечьте функционирование эффективного и независимого Антикоррупционного суда. Из-за вашего безразличия это может не произойти", - призвал президент.
Порошенко назвал 7 июня историческим днем и поблагодарил парламент за подарок к четвертой годовщине его президентства.
- Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 21 мая утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении. В первом чтении законопроект одобрили 1 марта.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Послы стран "Большой семерки" призвали украинских депутатов поддержать закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
- 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде с учетом общей позиции международных партнеров и украинских властей.
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