Полиция будет расследовать разгром лагеря ромов в Киеве

7 июня, 2018, 23:33

Полиция Киева открыла дело по факту разгрома лагеря ромов в Национальном парке "Голосеевский"

Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Как рассказали в полиции, после того, как люди, которые жили во временном поселении, оставили его, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения. В результате таких действий никто не пострадал.

Сообщается, что по факту этих действий полицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). В рамках уголовного производства будут установлены и привлечены к ответственности все активные участники этого события.