Покушение на Бабченко: полиция взяла под охрану 7 человек из "списка 47"
7 июня, 2018, 20:38
Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации
Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".
"На выполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили в Нацполицию, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи лиц, в отношении которых могут планироваться террористические акты", - рассказал Тракало.
На уточняющие вопросы представитель ответил, что другая информация касается личной безопасности граждан, поэтому является закрытой. В то же время он не исключил, что перечень лиц под охраной может расшириться.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми с РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценировке смерти журналиста Бабченко украинским правоохранителям удалось обнаружить список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
- Журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке потенциальных жертв покушений было 47 человек.
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