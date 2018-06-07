Покушение на Бабченко: полиция взяла под охрану 7 человек из "списка 47"

7 июня, 2018, 20:38

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

"На выполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили в Нацполицию, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи лиц, в отношении которых могут планироваться террористические акты", - рассказал Тракало.

На уточняющие вопросы представитель ответил, что другая информация касается личной безопасности граждан, поэтому является закрытой. В то же время он не исключил, что перечень лиц под охраной может расшириться.