Палеонтологи нашли следы конечностей первых многоклеточных. Почему это важно

7 июня, 2018, 12:25

Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы необычные окаменелости, которым более 550 миллионов лет. Они сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек и других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Science Advances.

"Генетические исследования показывают, что почти все сложные животные, которые имеют рот и нервную систему, появились примерно 700 миллионов лет назад, однако у нас фактически нет их окаменелостей, а только их следы на окаменелом грунте. В устье реки Янцзы нам удалось найти первые следы животных, имевших пары конечностей", - пишут Чжэ Чен (Zhe Chen) и его коллеги из Института геологии и палеонтологии КАН в Нанкине (Китай).

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она существовала исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, в связи с почти полным отсутствием их останков, мы почти ничего не знаем.

Это мешает ученым понять, когда возникли первые животные, которые обладали парными конечностями, кишечником и развитой нервной системой - чертами, которые имеют почти все современные многоклеточные живые существа, кроме гидр, медуз и губок.

Часть палеонтологов считает, что эти существа возникли еще во времена эдиакарий, тогда как другие считают, что они появились гораздо позже, в эпоху "кембрийского взрыва".

Чен и его коллеги выяснили, что первая теория ближе к истине, проводя раскопки в окрестностях устья реки Янцзы, где залегают породы формации Деньин, сформировавшиеся на дне первичного океана Земли примерно 550-540 миллионов лет назад.

На поверхности этих известковых пород ученые обнаружили крайне необычные структуры - "норки", туннели, а также линии из параллельных точек и других углублений, которые их соединяли.

Проанализировав их форму и сравнив их со следами трилобитов и других кембрийских животных, ученые пришли к выводу, что им удалось найти отпечатки конечностей, похожих на лапки многоножек или бархатных червей.

Они использовали эти ножки для того, чтобы ходить по поверхности своеобразных "подушек" из бактерий, которые покрывали тогда мелководье морей.

Пока не понятно, как именно двигались эти существа - ходили ли они по "внешней" стороне этого одеяла, поедая то, что падало на его поверхность, или же ползали по "внутренней" части, выедая ее изнутри. С другой стороны, уже сейчас можно говорить, что первые щупальца, лапы и другие парные конечности появились на Земле задолго до начала "кембрийского взрыва".

Справка :

Кембрийский взрыв — внезапное (в геологическом смысле) появление в раннекембрийских (около 540 млн лет назад) отложениях окаменелостей представителей многих подразделений животного царства, на фоне отсутствия их окаменелостей или окаменелостей их предков в докембрийских отложениях.

Эдиакарий — подразделение верхнего протерозоя (интервала времени геологической истории Земли), представлено комплексом позднепротерозойских горных пород, лежащих непосредственно под породами кембрийской системы. Возрастной интервал — от примерно 635 до 542,0±1,0 млн лет назад.