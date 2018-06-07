Нардепы избрали экс-судью при ООН аудитором НАБУ

7 июня, 2018, 14:24

Верховная Рада делегировала в комиссию по аудиту НАБУ за 2016 год своим представителем доктора юридических наук Владимира Василенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сначала в парламенте провели рейтинговое голосование, по результатам которого другой претендент, партнер компании Baker & McKenzie, гражданин США Томас Файерстоун набрал 208 голосов народных депутатов. За Василенко тогда отдали 276 голосов.

После этого украинский парламент утвердил Василенко аудитором НАБУ, за него проголосовали 289 народных избранников.

Василенко ранее работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Файерстоун является партнером компании "Бейкер и Маккензи». Он 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.