Нардепы избрали экс-судью при ООН аудитором НАБУ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сначала в парламенте провели рейтинговое голосование, по результатам которого другой претендент, партнер компании Baker & McKenzie, гражданин США Томас Файерстоун набрал 208 голосов народных депутатов. За Василенко тогда отдали 276 голосов.
После этого украинский парламент утвердил Василенко аудитором НАБУ, за него проголосовали 289 народных избранников.
Василенко ранее работал судьей в международном суде ООН и представителем Украины в Совете ООН по правам человека. Файерстоун является партнером компании "Бейкер и Маккензи». Он 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью прокуратуры в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников, связанных с коррупцией и отмыванием средств.
- Напомним, в марте 2017 Верховная Рада отклонила предложение голосования за избрание независимого аудитора Национального антикоррупционного бюро.
- Отметим, что народные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады из-за требования депутата БПП Ивана Мельничука голосовать за назначение аудитора НАБУ.
- На новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, отправились пять кандидатов.
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