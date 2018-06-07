На Виннитчине поймали боевика "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Правоохранители установили, что уроженец Винницкой области, ранее работавший в органах МВД, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой 5-й отдельной мотострелковой бригады он впитал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районе Донецкого аэропорта. Также злоумышленник привлекался к надзору за военнопленными и издевался над ними.
Впоследствии боевик решил покинуть ряды ОПГ. По оперативной информации, бывший участник незаконных вооруженных формирований периодически ездил в РФ с целью получения гражданства страны-агрессора.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в одном из поселков Винницкой области, где он скрывался от правоохранительных органов.
В рамках открытых уголовных производств по статьям "Создание террористической группы", "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "Нарушение законов и обычаев войны" задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей .
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-