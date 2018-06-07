На Волыни двое таможенников брали взятки за ввоз "евроблях"

7 июня, 2018, 20:50

Правоохранители разоблачили двух работников таможенного поста "Пища" Волынской таможни, которые постоянно требовали взятки за беспрепятственное перемещение автомобилей с еврорегистрацией

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Правоохранители зафиксировали шесть эпизодов незаконного обогащения должностных лиц таможенного органа в размере свыше $2 тыс.

Инспектора таможенного поста и одного из его руководителей разоблачили во время очередного распределения полученной неправомерной выгоды между должностными лицами, с ведома которых подчиненные устроили системные поборы. Речь идет о беспрепятственном ввозе на таможенную территорию легковых автомобилей на иностранной регистрации.

Сейчас проводятся следственные действия в отношении других должностных лиц таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству.

Продолжается досудебное расследование. После этого будет решаться вопрос относительно сообщения лицам о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения.

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