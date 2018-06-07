На Прикарпатье автобус въехал в грузовик, есть погибшая и 10 раненых
Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.
По предварительной информации, на трассе "Стрый-Черновцы", водитель рейсового автобуса ехал по маршруту Ивано-Франковск - Калуш, начал обгон грузовика ЗИЛ, выехав на встречную полосу.
Именно в это время водитель "ЗИЛа", груженный песком, который двигался в попутном направлении, начал поворачивать налево. После этого произошло столкновение, грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся.
В результате ДТП, по предварительным данным, одна пассажирка автобуса 1987 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончалась в лечебном учреждении, еще более 10 человек травмированы.
Сейчас количество пострадавших, которые доставлены в лечебные учреждения Ивано-Франковска и Калуша, устанавливается.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Тисменицкого ОП и следственного управления. Начато досудебное расследование.
- Напомним, 5 июня в Киеве, на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна" произошло ужасное ДТП - маршрутка задушила молодую женщину.
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