На Прикарпатье автобус въехал в грузовик, есть погибшая и 10 раненых

7 июня, 2018, 07:44

На Прикарпатье в селе Майдан Тисменицкого района рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате происшествия 1 человек погиб, 10 получили травмы

Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

По предварительной информации, на трассе "Стрый-Черновцы", водитель рейсового автобуса ехал по маршруту Ивано-Франковск - Калуш, начал обгон грузовика ЗИЛ, выехав на встречную полосу.

Именно в это время водитель "ЗИЛа", груженный песком, который двигался в попутном направлении, начал поворачивать налево. После этого произошло столкновение, грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся.

В результате ДТП, по предварительным данным, одна пассажирка автобуса 1987 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончалась в лечебном учреждении, еще более 10 человек травмированы.

Сейчас количество пострадавших, которые доставлены в лечебные учреждения Ивано-Франковска и Калуша, устанавливается.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Тисменицкого ОП и следственного управления. Начато досудебное расследование.