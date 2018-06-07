На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 8 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Донбассе оставалась сложной и контролируемой: боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.
Российские наемники активизировались под вечер в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 2 раза применяли минометы.
"Во время боевых действий за минувшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения. По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 ранены", - отметили в штабе.
А сегодня ночью ситуация обострилась в Луганской области. Там оккупанты 5 раз били из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Потерь среди наших войск за текущие сутки нет.
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