На Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, еще двое - ранены. Потери оккупантов - 8 человек

7 июня, 2018, 07:26

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще двое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Донбассе оставалась сложной и контролируемой: боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия.

Российские наемники активизировались под вечер в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное и Широкино. Российско-оккупационные войска 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 2 раза применяли минометы.

"Во время боевых действий за минувшие сутки, 6 июня, 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения. По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожено и 3 ранены", - отметили в штабе.

А сегодня ночью ситуация обострилась в Луганской области. Там оккупанты 5 раз били из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Потерь среди наших войск за текущие сутки нет.