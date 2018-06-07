На Днепропетровщине жестоко избили врача и разгромили реанимационную

7 июня, 2018, 09:40

В Першотравенске Днепропетровской области неизвестные вломились в местную больницу, жестоко избили врача из приемного покоя и разгромили реанимационную

Об этом сообщает местное издание 05632 Павлоград.

Происшествие случилось в ночь со 2 на 3 июня. В Першотравенскую больницу поступил звонок с требованием к дежурному врачу выехать на помощь мужчине, которому стало плохо. Врач посоветовал вызвать скорую помощь или самостоятельно привезти больного в больницу. Медработник сослался на то, что по закону не имеет права оставлять рабочее место.

После этого мужчины, которые позвонили, начали угрожать врачу и через некоторое время приехали воплотить угрозы.

"В больницу приехали неизвестные на внедорожниках с автоматическим и травматическим оружием. По словам медперсонала, дежурного врача избили, взломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив на колени врача, под угрозой расстрела заставили его просить прощения", - пишет издание.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию. После того, как правоохранители прибыли, злоумышленники начали блокировать вход в больницу.

Как сообщает местный депутат Артур Мартовицкий, избитый врач сейчас находится в реанимации.

В полиции по факту преступления открыли криминаильное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство).