Мясо дельфина вместо червяка. Как люди уничтожают морских млекопитающих ради рыбалки

7 июня, 2018, 14:33

Новые исследования разоблачают широко распространенную практику убийства морских млекопитающих, таких как дельфины, морские львы, тюлени и выдры, для использования в качестве приманки при рыбалке

Опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, исследование освещает проблематику, которой, по мнению ученых, слишком мало уделено внимания в научных и природоохранных сообществах

То, что дельфины, морские черепахи, птицы и другие виды часто становятся "непрошеными жертвами" рыбалки, является общеизвестным фактом.

Куда менее известна широко распространенная практика приобретения, ловли и использования водных млекопитающих для приманки.

В соответствии с новым систематическим обзором исследователей, более 40 видов водных млекопитающих использовались в качестве приманки с 1970 года по меньшей мере в 33 странах, причем более 80% этих видов умышленно убиты для использования, по крайней мере, в одном промысле.

Например, дельфинов обычно убивают и используют в качестве приманки при охоте на акул. Географически эта практика наиболее распространена в Латинской Америке и Азии.

Ведущий автор исследования доктор Ванесса Дж. Минцер из Университета Флориды, США, говорит, что в то время, как рассмотренные источники показывают, что убийство морских млекопитающих для приманки широко распространено, но есть очень мало информации о количестве таких убийств и их влиянии на снижение популяций.

"Убийство ради использования в качестве приманки является основной угрозой для дельфинов реки Амазонки. Мы хотим узнать о возможных решениях, чтобы остановить проблему", - говорит д-р Минцер.

Так как убийство морских животных для приманки в целом является подпольной деятельностью, то оценка его влияния на популяцию пока не имеет точных данных.

Д-р Минцер говорит, что получение более точных данных теперь должно стать неотложным приоритетом.

"Сейчас нам необходимо ускорить природоохранные действия. Нужно определить другие пострадавшие группы животных с целью содействия своевременным действиям по их сохранению", - добавляет она.

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