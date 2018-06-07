Мясо дельфина вместо червяка. Как люди уничтожают морских млекопитающих ради рыбалки
Опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, исследование освещает проблематику, которой, по мнению ученых, слишком мало уделено внимания в научных и природоохранных сообществах
То, что дельфины, морские черепахи, птицы и другие виды часто становятся "непрошеными жертвами" рыбалки, является общеизвестным фактом.
Куда менее известна широко распространенная практика приобретения, ловли и использования водных млекопитающих для приманки.
В соответствии с новым систематическим обзором исследователей, более 40 видов водных млекопитающих использовались в качестве приманки с 1970 года по меньшей мере в 33 странах, причем более 80% этих видов умышленно убиты для использования, по крайней мере, в одном промысле.
Например, дельфинов обычно убивают и используют в качестве приманки при охоте на акул. Географически эта практика наиболее распространена в Латинской Америке и Азии.
Ведущий автор исследования доктор Ванесса Дж. Минцер из Университета Флориды, США, говорит, что в то время, как рассмотренные источники показывают, что убийство морских млекопитающих для приманки широко распространено, но есть очень мало информации о количестве таких убийств и их влиянии на снижение популяций.
"Убийство ради использования в качестве приманки является основной угрозой для дельфинов реки Амазонки. Мы хотим узнать о возможных решениях, чтобы остановить проблему", - говорит д-р Минцер.
Так как убийство морских животных для приманки в целом является подпольной деятельностью, то оценка его влияния на популяцию пока не имеет точных данных.
Д-р Минцер говорит, что получение более точных данных теперь должно стать неотложным приоритетом.
"Сейчас нам необходимо ускорить природоохранные действия. Нужно определить другие пострадавшие группы животных с целью содействия своевременным действиям по их сохранению", - добавляет она.
Читайте также: Не бойтесь акул, бойтесь насекомых. У кого из животных больше шансов вас убить
- Два вида австралийских сумчатых мышей попали в список животных под угрозой вымирания из-за "суицидальной сексуальной практики". Они просто слишком много спариваются.
- Ранее биологи опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров. ученым впервые удалось снять спаривание этих рыб.
- С помощью грызунов ученые хотят обмануть смерть: Голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивы к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-