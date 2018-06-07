Марсоход Curiosity нашел на Марсе молекулы метана
7 июня, 2018, 23:52
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе органические молекулы метана, что может свидетельствовать о вероятности жизни на этой планете
Об этом сообщает Reuters.
Марсоход обнаружил три различных типа органических молекул во время работ на кратере Гейл на глубине 5 сантиметров в породе возрастом 3,5 миллиона лет. Метан обнаружили, вероятно, на дне пересохшего озера.
В то же время ученые NASA не исключают, что в этих открытий могут быть и другие объяснения, таким образом вопрос о жизни на Марсе остается сомнительным. Причиной появления газа на Марсе может быть деятельность микробов или наличие любых геотермальных процессов.
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