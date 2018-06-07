Ломаченко рассказал, когда впервые побывал в нокдауне
7 июня, 2018, 15:18
Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что нокдаун в бою с Хорхе Линаресом не первый в его карьере
Об этом он рассказал в телевизионном шоу Below The Belt.
"Нокдаун с Линаресом был не первым в моей карьере. Такое же было, кажется, в 2007-м году в любителях. Я тогда нарвался на такой же удар, один в один. Я был слишком расслаблен. Тот же удар, такая же ситуация. Я подошел к сопернику - и бац", - вспомнил Ломаченко.
- 12 мая Василий Ломаченко победил техническим нокаутом Хорхе Линареса, однако впервые на профессиональном ринге побывал в нокдауне.
- Голливудский актер Сильвестр Сталлоне назвал украинца наиболее сверхъестественным боксером последнего полувека.
- Ранее Ломаченко в больнице, где он восстанавливается после операции, посетил другой знаменитый киноаткер - Арнольд Шварценнегер.
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