Ломаченко рассказал, когда впервые побывал в нокдауне

7 июня, 2018, 15:18

Украинский боксер Василий Ломаченко признался, что нокдаун в бою с Хорхе Линаресом не первый в его карьере

Об этом он рассказал в телевизионном шоу Below The Belt.

"Нокдаун с Линаресом был не первым в моей карьере. Такое же было, кажется, в 2007-м году в любителях. Я тогда нарвался на такой же удар, один в один. Я был слишком расслаблен. Тот же удар, такая же ситуация. Я подошел к сопернику - и бац", - вспомнил Ломаченко.