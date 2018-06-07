Красота требует жертв: женщина 25 лет не смывала тушь и оказалась на операционном столе
Об этом сообщает Платформа.
Женщина пришла к офтальмологу в связи с неприятными ощущениями в глазах. Как выяснилось, что Тереза Линч 25 лет красилась тушью, однако тщательно ее не смывала. За это время частицы косметики скопились под веками и образовали сгустки.
"Симптомы были такие, как будто кто-то бросил в глаза горсть песка", – вспоминает доктор Дана Роба, к которой обратилась потерпевшая.
Эти посторонние образования цепляли роговицу женщины, что вызывало дискомфорт, а вокруг частиц туши накопилось множество иммунных клеток, из-за чего у Линч началось хроническое воспаление.
Медики полтора часа работали над удалением всех комков из глаз Терезы, а у нее остались рубцы на веках и роговице.
Черная тушь обычно состоит из масел, воска и воды, смешанных с сажей и оксидами железа для пигмента. Типы ингредиентов, которые используются в современных смесях, достаточно безопасны, но только при условии их эффективного удаления. Если не снимать макияж, то он может "мигрировать". Например, некоторые туши содержат мелкие кусочки синтетического волокна, которые с большой вероятностью попадут прямо на глазное яблоко, если их не убирать.
"Это был невероятный случай, я никогда не видела ничего подобного. Очень важно правильно снимать макияж каждый вечер, не пропуская ни одного дня", – замечает Роба.
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