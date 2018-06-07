Комитет Рады не поддержал представление на нардепа Пономарева

7 июня, 2018, 16:43

Профильный комитет Рады не поддержал представление на нардепа Александра Пономарева, признав документ необоснованным

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады Украины не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из депутатской группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Таким образом члены комитета признали представление на Пономарева необоснованным.

Напомним, в феврале 2018 нардеп Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у журналиста. Случай произошел, когда Пономарев общался с депутатом Сергеем Соболевым. Журналисты были рядом и пытались снимать ссору на телефон. После разговора с Соболевым Пономарев начал ругаться с журналистами и обвинять их в том, что они якобы подсматривают за частной беседой.

Инцидент квалифицировали по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Нарушение этого закона карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.