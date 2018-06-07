Француз во второй раз сорвал джек-пот в лотерею

7 июня, 2018, 14:15

Мужчина из Франции второй год подряд выигрывает 1 млн евро в национальной лотерее "Мой миллион"

Об этом пишет BBC Украина.

Мужчина, имя которого не называют, выиграл первый миллион евро в ноябре 2016. После этого он покупал лотерейные билеты каждую неделю. Так он снова наткнулся на выигрышный билет и получил второй миллион евро.

Продавец, который продал французу выигрышный билет, сказал, что тот даже не удивился. Он спокойно отреагировал на то, что снова получит 1 млн евро.

Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 триллионов. Француз планирует покупать лотерейные билеты и дальше.