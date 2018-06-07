Фекалии упали на голову канадки с неба. Она обвиняет самолет
Об этом пишет The Star.
Жительница Канады Сьюзан Аллан ждала с 21-летним сыном зеленого сигнала светофора на переходе в машине.Сначала фекалии начали падать на авто рядом, а потом упали прямо на Сьюзан. По ее словам, нечистоты пролетели сквозь открытый люк на крыше машины.
Они подняли головы вверх, чтобы понять, откуда те летели, и увидели самолет. Женщина уверена, что виноват во всем именно он.
Сьюзан показала справку от врача, в которой указано, что у нее был конъюнктивит из-за этих фекалий. Размер ее глаз увеличился до размеров мяча для гольфа.
Женщина не хотела рассказывать публично об этой ситуации, но решилась из-за бездействия местных властей. Она хотела бы, чтобы ее машину хотя бы помыли, извинились и компенсировали лечение глаз.
Аллан пояснила, что обратилась в местный аэропорт и дело передали Транспортному агентству Канады. Ведомство подтвердило факт расследования, но отметило, что пока не может сообщить детали.
- Напомним, американская школьница пришла на выпускной вечер с картонным Дэнни Де Вито, вместо этого актер сделал картонную фигуру выпускницы и пошел с ней в бар.
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