Это будет не военная операция, - Аваков пояснил, как будут возвращать оккупированный Донбасс
Об этом во время Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "РБК-Украина".
"Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - пояснил он.
Аваков отметил, что операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный. По его словам, процесс деоккупации Донбасса также требует и принятия закона "Об амнистии".
"Необходимо принять законопроект, в рамках которого ни одна амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто принимал участие в кражах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подытожил Аваков.
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