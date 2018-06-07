Это будет не военная операция, - Аваков пояснил, как будут возвращать оккупированный Донбасс

7 июня, 2018, 11:59

По мнению МВД, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не будет военной операцией

Об этом во время Национального экспертного форума заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает "РБК-Украина".

"Это, вероятнее всего, будет полицейская операция без применения военных сил", - пояснил он.

Аваков отметил, что операция будет содержать несколько компонентов, в частности, коммуникационный и информационный. По его словам, процесс деоккупации Донбасса также требует и принятия закона "Об амнистии".

"Необходимо принять законопроект, в рамках которого ни одна амнистия не коснется людей, на руках которых кровь мирных жителей или тех, кто воевал против украинских военных, убивал и расстреливал. Также никакая амнистия не может коснуться тех, кто принимал участие в кражах и уголовных преступлениях против мирных граждан и военных", - подытожил Аваков.