Эстония открывает посольство в Венгрии через 4 года после закрытия

7 июня, 2018, 11:30

Эстония возобновляет работу своего посольства в Венгрии через четыре года после закрытия

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг, 7 июня, правительство страны рассмотрит соответствующий проект постановления, предложенный МИД.

В 2014 году власти Венгрии решили закрыть посольство своей страны в Таллинне. В ответ Эстония закрыла с 30 сентября того же года свое посольство в Будапеште.

1 августа 2016 года Венгрия открыла свое дипломатическое представительство в помещениях Института культуры Венгрии в Таллинне, который находится в юрисдикции посольства Венгрии в Хельсинки.