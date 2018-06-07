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Эстония открывает посольство в Венгрии через 4 года после закрытия


фото: globallookpress
Эстония возобновляет работу своего посольства в Венгрии через четыре года после закрытия

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг, 7 июня, правительство страны рассмотрит соответствующий проект постановления, предложенный МИД.

В 2014 году власти Венгрии решили закрыть посольство своей страны в Таллинне. В ответ Эстония закрыла с 30 сентября того же года свое посольство в Будапеште.

1 августа 2016 года Венгрия открыла свое дипломатическое представительство в помещениях Института культуры Венгрии в Таллинне, который находится в юрисдикции посольства Венгрии в Хельсинки.

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