Дело Сущенко: Рада требует у мировых лидеров усилить давление на Россию
7 июня, 2018, 17:51
Верховная Рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств, мировым лидерам и международному сообществу в связи с противоправным приговором по делу Романа Сущенко
Проект постановления был зарегистрирован под №8446, информирует пресс-служба Верховной Рады.
Рада выразила решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда об осуждении Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".
Также украинский парламент призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований граждан Украины.
Рада требует от Российской Федерации отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
- Адвокаты незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко подали жалобу на приговор.
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