 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дело Сущенко: Рада требует у мировых лидеров усилить давление на Россию


фото: radiosvoboda
Верховная Рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств, мировым лидерам и международному сообществу в связи с противоправным приговором по делу Романа Сущенко

Проект постановления был зарегистрирован под №8446, информирует пресс-служба Верховной Рады.

Рада выразила решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда об осуждении Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Также украинский парламент призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований граждан Украины.

Рада требует от Российской Федерации отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июня, 2018 четверг

больше новостей

7 июня, 2018 четверг

6 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать