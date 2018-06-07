Дело Сущенко: Рада требует у мировых лидеров усилить давление на Россию

7 июня, 2018, 17:51

Верховная Рада приняла постановление об обращении к парламентам иностранных государств, мировым лидерам и международному сообществу в связи с противоправным приговором по делу Романа Сущенко

Проект постановления был зарегистрирован под №8446, информирует пресс-служба Верховной Рады.

Рада выразила решительный протест в связи с неправомерным решением Московского городского суда об осуждении Сущенко к 12 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Также украинский парламент призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения политически мотивированных притеснений и преследований граждан Украины.

Рада требует от Российской Федерации отменить незаконное решение по делу Сущенко, освободить его и обеспечить беспрепятственное возвращение в Украину.